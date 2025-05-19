Uma das dúvidas mais comuns de quem começa a pesquisar sobre energia solar por assinatura é: qual o valor mensal da assinatura de energia solar?

No caso da ACVEL, a resposta é simples: não existe custo para aderir.

Você não paga taxa de entrada, não precisa comprar equipamentos, não instala placas solares e não faz obra no imóvel.

O objetivo da energia por assinatura não é criar uma nova despesa para o consumidor. O objetivo é reduzir uma conta que ele já paga todos os meses: a fatura de energia.

Como funciona a energia solar por assinatura?

Na energia solar por assinatura, o consumidor recebe créditos de energia gerados por usinas solares compartilhadas. Esses créditos são compensados diretamente na conta de luz, gerando economia na fatura.

Na prática, você continua recebendo sua conta da distribuidora normalmente. A diferença é que parte do seu consumo passa a ser compensado por créditos de energia solar.

Ou seja: você não troca a distribuidora, não precisa instalar placas e não muda sua rotina. Apenas passa a ter uma forma mais inteligente de reduzir o valor pago pela energia.

Tem mensalidade para aderir à energia por assinatura?

Na ACVEL, não há custo de adesão.

Isso significa que o cliente pode aderir sem:

taxa de entrada;

investimento inicial;

instalação de placas solares;

obra no imóvel;

compra de equipamentos.

A análise é feita com base na sua fatura de energia. A partir dela, a ACVEL verifica a viabilidade e apresenta as condições para que você comece a economizar.

Para entender o passo a passo, veja a página sobre como funciona a energia por assinatura da ACVEL.

Então por que existe o termo “assinatura”?

O termo “assinatura” é usado porque o consumidor passa a participar de um modelo contínuo de compensação de energia.

Mas isso não significa que ele está contratando uma assinatura comum, como streaming, internet ou telefone.

Na energia por assinatura, o benefício está ligado ao consumo de energia e aos créditos compensados na fatura. O foco não é pagar uma mensalidade fixa. O foco é pagar menos na conta de luz.

Quanto posso economizar com energia por assinatura?

Na ACVEL, a economia costuma representar aproximadamente 2 faturas de energia por ano.

Em outras palavras, ao longo de 12 meses, o valor economizado pode chegar perto do equivalente a duas contas de luz, dependendo do perfil de consumo, da disponibilidade de créditos e das condições aplicáveis ao cliente.

Esse é um ponto importante: não existe uma economia igual para todos. Cada consumidor tem uma fatura diferente, com consumo, tarifas e características próprias.

Por isso, a forma correta de saber quanto você pode economizar é enviar a fatura para análise.

Exemplo simples de economia

Imagine que uma residência, comércio ou empresa paga energia todos os meses. Ao aderir à energia por assinatura da ACVEL, esse consumidor passa a receber créditos de energia solar na fatura.

Esses créditos reduzem o valor final da conta.

Ao longo do ano, essa economia pode representar cerca de 2 faturas de energia a menos no orçamento.

Ou seja, em vez de encarar a conta de luz apenas como uma despesa obrigatória, o consumidor passa a ter uma alternativa para reduzir esse custo de forma recorrente.

A energia por assinatura vale a pena?

Pode valer a pena para quem quer economizar na conta de luz sem precisar investir em uma usina própria.

O modelo é indicado para quem busca:

reduzir custos mensais;

economizar sem investimento inicial;

evitar obras no imóvel;

não instalar placas solares;

ter acesso à energia solar de forma mais simples;

pagar menos em uma conta que já faz parte da rotina.

Também pode ser uma alternativa para imóveis alugados, empresas sem área disponível para instalação de placas, condomínios e consumidores que não querem assumir a complexidade de um sistema solar próprio.

Preciso continuar pagando a distribuidora?

Sim. O consumidor continua vinculado à distribuidora local e continua recebendo a conta de energia normalmente.

A energia por assinatura não elimina a fatura da distribuidora. O que acontece é a compensação dos créditos de energia, que reduz o valor pago.

Portanto, você continua tendo conta de luz. A diferença é que passa a economizar nela.

Como saber se posso aderir?

Para saber se você pode aderir à energia por assinatura da ACVEL, é necessário analisar sua fatura de energia.

Com base nela, a equipe verifica o consumo, a viabilidade e as condições para aplicação dos créditos.

Esse processo evita promessas genéricas e permite entender, com mais clareza, qual pode ser a economia no seu caso.

Você pode ver o processo completo na página: como funciona a energia por assinatura da ACVEL.

Afinal, qual o valor mensal da assinatura de energia solar?

Na ACVEL, não há custo para aderir à energia por assinatura.

Você não precisa pagar entrada, comprar placas solares ou fazer obras. A proposta é simples: usar créditos de energia solar para reduzir uma despesa que você já tem todos os meses.

A economia pode variar conforme o consumo, mas costuma representar cerca de 2 faturas de energia por ano.

Se você quer saber quanto pode economizar na sua residência, comércio, condomínio ou empresa, acesse a página sobre como funciona a energia por assinatura da ACVEL e envie sua fatura para análise.